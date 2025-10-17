Conaie denuncia militarización de las comunidades indígenas Ilincho y Chukidel en Saraguro

Presencia de las fuerzas del orden en comunidades de Saraguro en Loja

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció en sus redes sociales la presencia de un fuerte contingente militar en la varias comunidades indígenas que se mantienen en resistencia en la localidad de Saraguro en la provincia de Loja.

"Las comunidades que se mantienen en resistencia en Saraguro enfrentan la militarización de sus territorios" escribió la Conaie y compartió imágenes aéreas de la presencia de un convoy militar y policial en Ilincho Ayllullakta y Chukidel Ayllullakta.

El expresidente de la organización Leonidas Iza, se hizo eco del tema y difundió un video que muestra la fuerte presencia militar en el ingreso a una de las comunidades del Pueblo Saraguro, "alertamos sobre las graves consecuencias que esto pueda traer en la provincia de Loja", dijo Iza.

Recordó que esta nueva masiva presencia militar se da tras la "represión al pueblo de Imbabura", y el fallecimiento, en Saraguro de Rosa Paqui días atrás por un paro cardiorrespiratorio "tras la desmedida exposición a gases lacrimógenos" lanzados por la fuerza pública.