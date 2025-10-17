Estas vías están cerradas en Ecuador por las paralizaciones este viernes 17 de octubre

La Policía Nacional trabaja en la apertura de vías en el país.

En varias provincias del país hay vías bloqueadas este viernes 17 de octubre del 2025, según el reporte del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. Carchi, Imbabura y Pichincha reportan cierres viales según el reporte de las 06:30.

Los problemas continúan en las provincias de la Sierra norte. Esta zona ha sido el punto más conflictivo por el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Aunque no se han reportado nuevas manifestaciones violentas ni disturbios tras intensas jornadas de protestas aún hay vías cerradas.

A pesar de que el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que hubo un acuerdo para habilitar las vías cerradas este viernes 17 de octubre, el ECU 911 aún reporta vías cerradas por manifestantes en Carchi, Imbabura y Pichincha.