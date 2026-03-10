Confirman muertos y heridos tras volcamiento de un bus en Azogues este martes

Un bus se volcó en el sector de Quisquis, en Azogues, la mañana de este martes.

Un bus de la cooperativa Javier Loyola impactó contra una vivienda y cayó a una pendiente en el sector de Quisquis, en la provincia de Azogues, la mañana de este martes 10 de marzo del 2026.

Según el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, el bus transportaba estudiantes. De forma preliminar se conoce que el autobús perdió los frenos y por ello impactó contra la vivienda.

Personal de los cuerpos de bomberos de Cuenca, Azogues y Biblián acudieron a la zona y evacuaron a las víctimas hasta el hospital Homero Castanier y otras casas de salud.

Las casacas rojas también apoyaron en tareas de rescate. Se conoce que dos personas fallecieron en el siniestro de tránsito y no se descarta que la cifra crezca en el transcurso de las horas.