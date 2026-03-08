Quito: así será la circulación por el túnel Guayasamín para tratar de aliviar el tráfico vehicular

La circulación por el túnel Guayasamín tendrá cambios

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que habrán modificaciones en la circulación del carril central del túnel Guayasamín. El objetivo es reducir el impacto en el tráfico que se genera al finalizar el contraflujo a las 08:30.

Según el anuncio del Municipio, desde este lunes 9 de marzo, el carril central del túnel Guayasamín será habilitado con nuevos horarios de circulación, con el objetivo de mejorar la movilidad entre los valles y el hipercentro de la ciudad.

Las autoridades del Municipio de Quito y de movilidad pidieron a los conductores no quedarse detenidos en el cruce cuando el semáforo esté en amarillo, para evitar bloqueos en las intersecciones.

La medida responde a un pedido ciudadano y a estudios técnicos realizados durante dos meses sobre la carga vehicular, horas pico y siniestralidad, según Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Aunque fines de semana la carga vehicular baja, también existe un importante número de ciudadanos que utiliza el túnel Guayasamín, por lo que el carril central también estará habilitado en los horarios establecidos. “El fin de semana tenemos un promedio el sábado de 16 mil vehículos de subida y 12 mil el domingo”, dijo Martínez.

Según los conteos realizados por la entidad, alrededor de 20 000 vehículos utilizan el túnel Guayasamín, de lunes a viernes, para ingresar desde los valles hacia Quito, lo que genera congestión especialmente cuando finaliza el contraflujo de la mañana y dos carriles se reducen a uno en el ingreso al túnel.

El director de la AMT indicó que esta reorganización permitirá reducir los tiempos de viaje y mejorar la circulación de los vehículos que se movilizan entre Quito y los valles, donde en horas de la tarde se registran hasta 24 mil vehículos que salen del hipercentro hacia Tumbaco, la Simón Bolívar y el Valle de Los Chillos.

Con la nueva disposición, el carril central funcionará todos los días, de la siguiente manera:

De 06:30 a 12:00: circulación de subida (desde el valle hacia Quito).

De 12:00 a 20:00: circulación de bajada (desde Quito hacia valle).

Durante la noche, de 20:00 a 06:30, se mantendrá un carril de subida y uno de bajada por motivos de seguridad.

Contraflujos se mantienen

La AMT aclaró que los contraflujos actuales no se modificarán. Estos continuarán en los siguientes horarios:

Mañana: de 07:00 a 08:30, con tres carriles de subida hacia Quito.

Tarde: de 16:00 a 19:30, con tres carriles de bajada hacia los valles.

Control en intersecciones

Para evitar congestionamientos en los accesos al túnel, la AMT desplegará agentes de tránsito en cinco intersecciones clave, entre ellas:

6 de Diciembre y Eloy AlfaroPlaza Argentina (6 de Diciembre y Shyris)Shyris y Eloy AlfaroDiego de Almagro y RepúblicaSector de conexión con la avenida 6 de Diciembre