Un fallecido y cuatro heridos en un siniestro de tránsito de un bus interprovincial en Jipijapa

Un bus de transporte interprovincial que cubría la ruta Manta – Huaquillas se accidentó la madrugada de este sábado 7 de marzo del 2026 en la vía Jipijapa – Guayaquil, en el sector conocido como la Curva de la Muerte.

Según información del ECU 911, la alerta se recibió a las 00:46, reportando un siniestro que involucró a un bus interprovincial y un camión. En la unidad viajaban aproximadamente 25 pasajeros.

Como resultado del siniestro, una persona falleció y cuatro resultaron heridas, quienes fueron trasladadas a diferentes casas de salud. Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, Comisión de Tránsito del Ecuador y Policía Nacional del Ecuador para atender la emergencia.