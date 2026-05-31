Disturbios y saqueos dejan cientos de heridos tras festejos del PSG en Francia

2 muertos y 500 detenidos en festejos del PSG por primera Champions League

Francia amaneció este domingo con escenas de caos y destrucción tras los disturbios registrados durante las celebraciones por el nuevo título europeo del Paris Saint-Germain.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, informó que 57 policías resultaron heridos durante los incidentes ocurridos en una quincena de ciudades del país, pese al despliegue de 22.000 agentes de seguridad.

Los disturbios incluyeron saqueos, incendios y enfrentamientos en ciudades como Rennes, Estrasburgo, Clermont-Ferrand y Grenoble.

Caos en París y otras ciudades

En la capital francesa, las autoridades desplegaron cerca de 8.000 policías y gendarmes para contener los desórdenes registrados tras la final de la Champions League.

Durante la noche se reportaron:

Contenedores de basura incendiados.

Vehículos quemados.

Marquesinas destruidas.

Escaparates vandalizados.

Saqueos a comercios.

Enfrentamientos con la policía.

Las autoridades francesas confirmaron además que los disturbios dejaron 219 personas heridas en todo el país, de las cuales ocho permanecen en estado grave.

Las imágenes de daños todavía eran visibles la mañana del domingo en varias zonas de París.

Francia mantiene fuerte despliegue de seguridad

Ante la continuidad de los festejos, las autoridades francesas anunciaron un nuevo operativo de seguridad con casi 6.000 policías y gendarmes adicionales para la llegada del PSG a París.

El equipo aterrizará en la capital francesa y se dirigirá al Campo de Marte, donde se espera la presencia de unas 100.000 personas al pie de la Torre Eiffel.

Posteriormente, los jugadores serán recibidos en el Palacio del Elíseo por el presidente Emmanuel Macron y más tarde celebrarán junto a sus aficionados en el Parque de los Príncipes.