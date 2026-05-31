Fuerte oleaje provoca daños en muelle de San Cristóbal, en Galápagos

La fuerte marejada registrada la noche del sábado en la Bahía Naufragio, en Puerto Baquerizo Moreno, provocó daños materiales en una de las plataformas de embarque y desembarque del muelle Tiburón Martillo.

Según reportes ciudadanos difundidos en redes sociales, el intenso oleaje golpeó con fuerza la infraestructura ubicada en la isla San Cristóbal, causando afectaciones visibles en parte del muelle utilizado por embarcaciones turísticas y de transporte marítimo.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas heridas ni afectadas por el incidente, y los daños serían únicamente materiales.

Las autoridades locales recomendaron a la ciudadanía y a navegantes extremar las medidas de precaución al transitar por el sector y mantenerse atentos a información oficial sobre las condiciones marítimas en la zona.

El muelle Tiburón Martillo es uno de los puntos de embarque más utilizados en Puerto Baquerizo Moreno para actividades turísticas y de movilización marítima dentro del archipiélago de Galápagos.

El video del momento fue captado por ciudadanos y comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la noche del sábado.