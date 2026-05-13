Pico y Placa en Quito: ¿cómo hacer el trámite para trasladar sin restricción a personas con discapacidad?
La AMT habilitó un registro de vehículos y conductores que trasladan personas con discapacidad para circular sin restricción de Pico y Placa.
Personas con discapacidad y su círculo familiar podrán ser exonerados del Pico y Placa.
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Actualizado:
13 may 2026 - 16:45
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) inició el proceso de registro para vehículos que trasladan a personas con discapacidad y que podrán acceder a la excepción de la medida de Pico y Placa en Quito.
La medida se aplica en cumplimiento de la Ordenanza Metropolitana 110-2025 y permitirá registrar hasta tres conductores autorizados para movilizar a una persona con discapacidad en medio del Pico y Placa.
¿Quiénes pueden acceder?
La normativa contempla excepciones para:
- Vehículos particulares conducidos por adultos mayores o que los transporten
- Vehículos que movilicen personas con discapacidad
- Vehículos registrados para atender necesidades de personas con discapacidad, incluso cuando ellas no estén dentro del automotor.
Requisitos para el registro
De acuerdo con la ordenanza, se podrán registrar hasta tres conductores autorizados para conducir el vehículo que traslade a la persona con discapacidad. Este deberá estar debidamente inscrito para acceder a la excepción.
Los interesados deberán realizar el proceso aquí y necesitan:
- Llenar el formulario de inscripción
- Número de cédula de la persona con discapacidad
- Documento de identificación del propietario junto con el documento que justifique la calidad de persona sustituta, ya sea directa, solidaria humana o cuidador.
- Matrícula vigente
- Revisión técnica vehicular aprobada
- Licencia vigente y con puntos, de hasta tres conductores autorizados
La AMT indicó que el trámite no tiene costo y que, 15 días laborables, se emite el registro.
Asimismo, la Agencia señala que el registro no es necesario si el conductor es la persona con discapacidad
El permiso se puede revocar
La entidad también advirtió que el beneficio de circular sin restricción de Pico y Placa cuando se transporta a personas con discapacidad puede ser revocado en los siguientes casos:
- Uso indebido del vehículo, sin que pueda presumirse mal uso por la sola ausencia de la persona con discapacidad de su entorno de cuidado en el acto de control.
- Que la persona con discapacidad ya cuenta con otro vehículo registrado a su nombre o a nombre de sus familiares que forman parte de la excepción.
- Inconsistencias en la documentación presentada para el registro.
- Solicitud expresa de la persona con discapacidad o de su representante legal.
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