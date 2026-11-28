Los ecuatorianos volverán a las urnas desde las 07:00 de este domingo 29 de noviembre.

Ecuador regresará a las urnas este domingo 29 de noviembre de 2026 para elegir más de 5 00 autoridades entre alcaldes, prefectos, concejales miembros de las juntas parroquiales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Para estos comicios están habilitadas 13’827 643 personas, tanto en Ecuador como en el exterior. La posesión de las autoridades electas está prevista para el 14 de mayo de 2027, fecha con la que concluirá oficialmente el proceso electoral.

¿Cómo consultar el lugar de votación?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó una plataforma en línea para que los ciudadanos conozcan con anticipación el lugar donde deberán votar.

En esta consulta se puede verificar el recinto electoral, número de junta receptora del voto y la dirección exacta del establecimiento asignado.

Para conocer esta información, los ciudadanos deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web del CNE https://lugarvotacion.cne.gob.ec/

Ingresar el número de cédula y la fecha de nacimiento.

Completar la verificación de seguridad para confirmar que no se trata de un robot.

Finalmente, hacer clic en ‘Consulta’.

Una vez completado el proceso, el sistema mostrará los datos correspondientes al lugar de votación asignado para las elecciones del 29 de noviembre de 2026.