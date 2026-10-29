Fiscalía revela detalles de la red de presunto lavado de activos del alcalde de Vinces

¿Cómo operaba la red de USD 3,22 millones que salpica al alcalde de Vinces? Fiscalía revela las claves del caso de lavado de activos.

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra doce personas, incluido el alcalde de Vinces, Juan Alfonso Montalván, por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

El delito está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Tras la instalación de la audiencia telemática, un juez de garantías penales dictó prisión preventiva para diez de los procesados —entre ellos el burgomaestre—, mientras que para los dos restantes se dictaron medidas alternativas.

El caso destapa un sofisticado esquema de blanqueo de capitales que operaba a través de instituciones públicas y empresas fachadas en varias provincias del país.

Las claves de la investigación

El origen del caso: La investigación fiscal se activó tras un informe de operaciones inusuales emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) .

La fiscal se activó tras un de inusuales por la Unidad de Análisis Financiero y Económico . La empresa fachada: El informe señala a la compañía Constructora Aldrensa SA como el mecanismo utilizado para dar apariencia de legalidad y canalizar recursos de presunto origen ilícito.

Flujos millonarios: Entre 2019 y 2025, la estructura registró movimientos en el sistema financiero nacional por aproximadamente USD 3,22 millones .

Incremento patrimonial: El alcalde Juan Alfonso M. registró un aumento notorio en sus declaraciones ante la Contraloría General del Estado, alcanzando en 2026 los USD 508 247,27 , monto vinculado a la adquisición de diversos bienes muebles e inmuebles.

Nexos con macrocasos de corrupción y narcotráfico

Uno de los elementos más graves expuestos por la Fiscalía durante la diligencia provino de un informe policial que detalla posibles vínculos de los investigados con otros expedientes de alto impacto nacional.

Se trata de los casos: Metástasis, Narcofiesta y Gran Fénix Cantabria.

Según los datos presentados, estos nexos evidenciarían conexiones directas con actividades de tráfico de drogas, tenencia de armas y operaciones financieras al servicio de estructuras criminales.