Daniel Noboa denuncia contratos por USD 10,5 millones en Pichincha y apunta a un viceprefecto en funciones.

El presidente de la República, Daniel Noboa, cuestionó severamente la administración de las autoridades locales en la provincia de Pichincha, señalando que han priorizado intereses personales sobre las necesidades de la ciudadanía.

Durante su pronunciamiento, el primer mandatario reveló un esquema de contratación pública fragmentada que asciende a más de USD 10,5 millones en la última década.

Según las cifras expuestas, se han detectado más de 300 contratos públicos divididos en montos menores para evadir los controles y filtros de fiscalización.

Según Noboa, los documentos habrían sido otorgados de manera irregular por municipios de la provincia.

Contratos y presuntos vínculos con empresas

El Jefe de Estado denunció que una porción importante de estos convenios fue entregada de forma directa ("a dedo") a un viceprefecto en funciones, a través de la compañía denominada Tonello Soluciones.

Según el primer mandatario, lleva su nombre en la razón social y figura dentro de la lista de accionistas.

Ante estos hallazgos, el Gobierno Nacional remitió toda la información recabada a la Contraloría General del Estado para que inicie las auditorías y revisiones correspondientes.

"Estamos aquí para luchar contra la corrupción, aunque prófugos y conchudos griten la persecución política". Daniel Noboa, presidente de la República.

El mandatario concluyó señalando que la administración central continuará siendo "incómoda para las mafias".

Asimismo, dijo que Pichincha merece autoridades comprometidas con resolver los problemas reales de la población y no con beneficio de los recursos públicos.