Abren convocatoria a docentes para 1 000 partidas mediante concurso de méritos y oposición
Los docentes interesados en el proceso podrán inscribirse a través de la página web oficial www.educacion.gob.ec.
La convocatoria busca fortalecer el sistema educativo fiscal
02 feb 2026 - 17:25
Son 1 000 partidas que el Ministerio de Educación (Minedec) buscará llenar con docentes en la especialidad de Segundo a Séptimo de Educación General Básica, a nivel nacional. Las inscripciones están habilitadas desde este lunes 2 hasta el 9 de febrero del 2026.
Según cifras del Minedec la planta docente del sistema educativo fiscal está conformada por un 63% de maestros con nombramiento definitivo, un 28% con contrato ocasional y un 9% con nombramiento provisional.
Requisitos
Los docentes deberán cumplir con estos parámetros establecidos por el Ministerio:
- Ser ecuatoriano mayor de 18 años, o extranjero conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público y la normativa vigente.
- Poseer título de tercer o cuarto nivel en el campo de la educación, debidamente registrado y reconocido por esta Cartera de Estado.
- Constar en el registro de candidatos aptos.
- Certificar que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones generales o especiales establecidas en la ley.
