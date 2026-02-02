Abren convocatoria a docentes para 1 000 partidas mediante concurso de méritos y oposición

Son 1 000 partidas que el Ministerio de Educación (Minedec) buscará llenar con docentes en la especialidad de Segundo a Séptimo de Educación General Básica, a nivel nacional. Las inscripciones están habilitadas desde este lunes 2 hasta el 9 de febrero del 2026.

Los docentes interesados en el proceso podrán inscribirse a través de la página web oficial www.educacion.gob.ec.

Según cifras del Minedec la planta docente del sistema educativo fiscal está conformada por un 63% de maestros con nombramiento definitivo, un 28% con contrato ocasional y un 9% con nombramiento provisional.

Requisitos

Los docentes deberán cumplir con estos parámetros establecidos por el Ministerio: