¿Cuándo comienzan las vacaciones de los estudiantes del régimen Costa - Galápagos?

El Ministerio de Educación dio a conocer cuándo culminarán las clases en el régimen Costa-Galápagos, según el cronograma oficial del año lectivo 2025-2026.

Según el calendario, las instituciones fiscales y fiscomisionales deberán cumplir 200 días de clases, organizados en tres periodos académicos, además de jornadas destinadas a procesos de recuperación y exámenes supletorios.

Las clases regulares concluirán el miércoles 26 de febrero de 2026, una vez finalizado el tercer periodo académico. En este tramo final del año escolar se incluye también el feriado nacional de Carnaval, previsto para el 16 y 17 de febrero.

Ecuatorianos pueden acceder a becas para estudiar en el extranjero

Inicio de vacaciones para los estudiantes

Los estudiantes que aprueben el año de forma directa iniciarán sus vacaciones el jueves 27 de febrero de 2026, después del cierre del periodo lectivo ordinario.

En cambio, quienes no alcancen el promedio requerido deberán cumplir un calendario adicional:

Clases de recuperación: del 27 de febrero al 5 de marzo

Exámenes supletorios y registro de calificaciones: del 6 al 11 de marzo

En cambio, las vacaciones de los docentes están programadas del 12 de marzo al 10 de abril de 2026. Es decir, son 30 días de descanso y su retorno a actividades será el 13 de abril de 2026.

Durante los periodos de vacaciones estudiantiles, el personal docente continuará con tareas institucionales como calificación de evaluaciones, elaboración de informes, juntas de curso, planificación académica y atención a estudiantes con necesidades educativas específicas.

El Ministerio de Educación señaló que las unidades educativas municipales, fiscomisionales y particulares podrán elaborar sus propios cronogramas escolares, respetando la Ley. No obstante, podrán acogerse de manera voluntaria al calendario establecido para las instituciones fiscales.