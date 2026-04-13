Moradores de Ietel en Guayaquil llevan más de 15 horas sin luz

Vecinos de Ietel en Guayaquil duermen en sus carros tras más de 15 horas sin electricidad

En la ciudadela Ietel, en el norte de Guayaquil, los habitantes reportan que llevan más de 15 horas sin electricidad desde la tarde del día domingo.

La falta de energía ha afectado a varias manzanas del sector, aunque de forma irregular, ya que algunas zonas cercanas sí cuentan con servicio.

Esta desconexión prolongada ha generado molestia e incertidumbre entre los vecinos.

Dormir en carros para soportar el calor

Ante el intenso calor, varias familias optaron por una medida extrema: dormir dentro de sus vehículos con el aire acondicionado encendido.

En redes sociales circularon videos donde se observa a personas saliendo de sus casas en la noche para refugiarse en sus autos.

Otros vecinos sacaron colchones hacia las ventanas o patios en busca de algo de ventilación, especialmente para proteger a niños pequeños.

Niños afectados y alimentos dañados

Uno de los casos más impactantes es el de una familia con un bebé de poco más de un año, que tuvo que dormir en condiciones improvisadas debido al calor.

Además, la falta de electricidad ya empieza a pasar factura: alimentos almacenados en refrigeradores se están dañando, especialmente productos como lácteos.

Los vecinos aseguran que cada hora sin luz empeora la situación dentro de las viviendas.

#ATENCIÓN

Varias personas durmieron en sus autos con aire acondicionado en la Cdla Ietel al norte de Guayaquil, debido a las altas temperaturas que soporta la urbe.

Así amanecieron, como se observa en un video. ⤵️@fabriciovelav #AHORA pic.twitter.com/LBuG7YOmUW — EDISON MENDOZA (@FLACOMENDOZA1) April 13, 2026

Falta de respuesta agrava la crisis

Los habitantes también denuncian que han intentado comunicarse con la empresa eléctrica, pero no han recibido respuestas claras.

Incluso mencionan largas esperas en líneas telefónicas sin obtener información sobre la causa del corte o el tiempo estimado de solución.

Esta falta de comunicación ha generado más preocupación, ya que no saben cuánto más durará el problema.

No es un caso aislado

El problema no solo afecta a la ciudadela Ietel. Otros sectores como zonas de La Alborada y áreas cercanas también han reportado cortes de luz en las últimas horas.

Esto ha encendido las alertas entre los ciudadanos, que temen que se repitan escenarios de crisis eléctrica vividos en años anteriores.

Mientras tanto, los vecinos continúan buscando cómo sobrellevar el calor y esperan una pronta solución para volver a la normalidad.