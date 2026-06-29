Cortes de luz en Posorja, Playas, Cerecita y DP World este martes 30 de junio

Celec EP realizará trabajos en la subestación Posorja este martes 30 de junio

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) informó que este martes 30 de junio de 2026 se realizarán trabajos emergentes en la Subestación Posorja, lo que provocará una restricción temporal del servicio eléctrico en varios sectores de la provincia del Guayas.

Las labores están programadas entre las 06:00 y las 08:00.

Celec EP detalló que la suspensión temporal del servicio se registrará en Posorja, Playas, Cerecita y DP World, mientras se ejecutan trabajos técnicos en la Subestación Posorja.

La intervención forma parte de las acciones para fortalecer la confiabilidad y disponibilidad del Sistema Nacional de Transmisión. La empresa indicó que las maniobras permitirán mantener la operatividad de la red eléctrica.

Durante las labores se realizará la desconexión y retiro de una Subestación Móvil Mitsubishi de 138/69 kV y 30 MVA, equipo que brindó respaldo temporal al sistema eléctrico de la zona.

Según la entidad, esta subestación será trasladada a Pedernales, donde servirá como respaldo durante los trabajos de mantenimiento del autotransformador principal de esa infraestructura.

Trabajos se ejecutarán entre las 06:00 y las 08:00

Celec EP informó que cerca de 25 técnicos especializados participarán en las maniobras, las cuales se desarrollarán bajo procedimientos de seguridad y coordinación operativa para reducir riesgos durante la intervención.

La empresa recomendó a los usuarios de los sectores afectados tomar las precauciones necesarias ante la interrupción temporal del suministro eléctrico durante las dos horas previstas para los trabajos.

Finalmente, Celec agradeció la comprensión de la ciudadanía y señaló que estas acciones buscan fortalecer la infraestructura de transmisión eléctrica para ofrecer un servicio más seguro, confiable y continuo en beneficio de los usuarios.

Detalles del corte eléctrico: