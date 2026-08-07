Ruta Viva tendrá cierres desde el 15 de agosto: estos son los cinco tramos que serán intervenidos

Los trabajos de rehabilitación vial arrancarán el próximo sábado 15 de agosto de 2026

La Ruta Viva tendrá cierres parciales durante 25 días en dos tramos debido a trabajos de rehabilitación vial.

Las obras comenzarán el 15 de agosto de 2026 y se extenderán hasta finales de año en cinco sectores de esta vía que conecta Quito con los valles.

Cierres en la Ruta Viva desde el 15 de agosto

La intervención contempla la recuperación de la carpeta asfáltica, renovación de la señalización y colocación de información relacionada con los límites de velocidad.

Las obras se ejecutarán en cinco tramos y tendrán un plazo total de 120 días. En cada sector se trabajará primero en la calzada Quito-Valles durante 12 días y posteriormente en la calzada contraria durante 13 días.

Estos son los cinco tramos

Tramo 1

La intervención comenzará en el tramo 1, entre las calles 2 de Agosto y Jaime Salvador, en los sectores de Tolagasi y Pachosalas.

Este punto será intervenido durante 12 días inicialmente.

Tramo 2

El tramo 2 estará ubicado en Cochapamba, desde la calle Juan Ascaray hasta Los Arupos, con una intervención prevista de 13 días.

Trabajos viales en la Ruta Viva en Quito Obras Quito

Los otros sectores contemplados son:

Tramo 3: desde La Cerámica hasta el Escalón Tumbaco.

desde La Cerámica hasta el Escalón Tumbaco. Tramo 4: desde la avenida General Eloy Alfaro hasta el Escalón Lumbisí.

desde la avenida General Eloy Alfaro hasta el Escalón Lumbisí. Tramo 5: sector del Puente El Chiche.

¿Cómo funcionará la circulación?

Durante los trabajos se intervendrán dos carriles, mientras que uno permanecerá habilitado para permitir el paso de vehículos.

La circulación será regulada con señalización y medidas especiales en cada zona.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) coordinará los trabajos con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

En determinados puntos se aplicarán contraflujos y cierres parciales para facilitar la movilidad.

Recomendaciones para conductores

La intervención busca recuperar la vía antes de finalizar 2026. Mientras duren los trabajos, las autoridades recomiendan a los conductores considerar los tiempos adicionales de desplazamiento y revisar la señalización instalada en cada tramo.

Entre las principales medidas previstas están:

Señalización informativa en las zonas intervenidas.

en las zonas intervenidas. Cierres parciales según el avance de las obras.

según el avance de las obras. Contraflujos para mantener la circulación.

para mantener la circulación. Un carril habilitado durante los trabajos.

durante los trabajos. Coordinación permanente entre Epmmop y AMT.

Los conductores que utilicen la Ruta Viva entre Quito y los valles deberán planificar sus recorridos desde el 15 de agosto y circular con precaución en los sectores donde se desarrollen las obras.