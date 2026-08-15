Otro temblor sacude a Indonesia en menos de 24 horas: ¿cuál fue la magnitud?

Equipos de rescate inspeccionan un edificio gravemente dañado en el puerto de L. Say tras un terremoto en Maumere, Sikka, provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia, el 15 de agosto de 2026.

Un sismo de magnitud 6,9 sacudió este sábado la isla indonesia de Sumatra, indicó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS), horas después de un temblor de magnitud 7,7 que dejó al menos 38 muertos en el este del país.

El epicentro del sismo se situó en Pematangsiantar, a 126 km al sureste de la capital de la isla, Medan, en el oeste de Indonesia.

Se produjo a una profundidad de 183 km y no se emitió alerta de tsunami.

El inmenso archipiélago indonesio tiene una actividad sísmica y volcánica intensa, por su posición en el llamado cinturón de fuego del Pacífico.