Tres ejes marcarán la Agenda Parlamentaria de Ecuador hasta 2027

Mishel Mancheno, presidente de la Asamblea, presentó la agenda parlamentaria hasta 2027.

La Asamblea Nacional definió su Agenda Parlamentaria Anual 2026-2027, un instrumento que establece las prioridades legislativas y de fiscalización que marcarán el trabajo del Parlamento durante este período.

La agenda fue presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, ante las organizaciones políticas representadas en el Legislativo, los presidentes de las comisiones.

Mancheno señaló que el documento busca establecer una planificación organizada y orientada a resultados. Según la presidenta del Parlamento, los proyectos que sean aprobados deben responder a las necesidades de los ecuatorianos y contribuir a mejorar su calidad de vida.

Asamblea prioriza 34 proyectos de ley

La Agenda Parlamentaria 2026-2027 contempla 34 proyectos de ley, distribuidos en tres ejes estratégicos que concentran las principales prioridades del Legislativo.

1. Seguridad y lucha contra la corrupción

El primer eje está enfocado en seguridad, justicia y combate a la corrupción.

Entre las iniciativas priorizadas constan:

Reforma al Código de la Función Judicial.

Reforma penal.Ley Antimafias, propuesta por la presidenta de la Asamblea.

Otras iniciativas relacionadas con seguridad y lucha contra la corrupción.

Este eje concentra parte de las prioridades legislativas en un contexto marcado por la violencia y la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de combatir el crimen y garantizar el acceso a la justicia.

2. Desarrollo humano y modernización institucional

El segundo eje contempla proyectos relacionados con desarrollo humano y modernización institucional.

Entre las áreas que forman parte de esta línea de trabajo están la salud, juventud y otros ámbitos vinculados con el desarrollo social.

La Asamblea busca que las iniciativas incluidas en este eje contribuyan al fortalecimiento de los servicios y de las instituciones públicas.

3. Crecimiento económico y seguridad jurídica

El tercer eje está relacionado con el crecimiento económico sostenible y la seguridad jurídica para la inversión.

Los proyectos contemplados en esta categoría buscan impulsar la producción nacional y facilitar el acceso de Ecuador a mercados, con medidas orientadas a generar condiciones para la actividad económica y la inversión.

Fiscalización también forma parte de la agenda

La planificación del Legislativo no se limita al tratamiento de leyes. La fiscalización también ocupa un espacio dentro de la Agenda Parlamentaria 2026-2027.

Los procesos de control político estarán relacionados con áreas como:

Seguridad, justicia y orden público.

Transparencia y lucha contra la corrupción.

Desarrollo social.Derechos.

Gestión territorial.

De esta manera, la Asamblea plantea combinar el trabajo legislativo con el seguimiento y control de las actuaciones de las instituciones públicas.

Otro de los componentes de la agenda es la proyección internacional de la Asamblea Nacional.

Para ello se plantea una estrategia de diplomacia parlamentaria destinada a fortalecer los vínculos con otros parlamentos y organismos internacionales.