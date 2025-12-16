Cota de Mazar se mantiene estable asegura ministra Manzano

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció la noche de este martes 16 de diciembre de 2025 que Ecuador no se encuentra ante un escenario de cortes de energía, esto tras recientes reportes de una reciente disminución en el embalse de Mazar.

Manzano destacó que, hasta este martes, la cota del embalse se encuentra en 2.148,78 metros sobre el nivel del mar, lo que significa que la energía actualmente almacenada alcanza el 85.51% de su capacidad total, en comparación a las cifras registradas en 2024. En ese año, la energía almacenada en el embalse de Mazar se ubicó en el 25% de su capacidad total.

"Esto es una buena noticia y demuestra que el sistema eléctrico del país está sólido y preparado, como resultado de un plan riguroso y responsable aplicado por el Gobierno Nacional, el cual incluye la incorporación de nuevas centrales de generación eléctrica y recuperación de unidades que estuvieron fuera de servicio. En total, son más de 860 megavatios adicionales que hoy respaldan el suministro eléctrico del país", destacó Manzano en un video publicado en redes sociales.