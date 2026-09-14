CTE abre investigación por agresión de un agente a un conductor en operativo en Daule

Conductor graba la agresión de un agente de la CTE en un operativo en Daule.

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) informó que abrió una investigación por la agresión de un agente a un conductor en medio de un opeativo a motocicletas realizado en el cantón Daule, provincia del Guayas.

El hecho quedó grabado en un video que rápidamente se viralizó en rede sociales. En las imágenes se oberva al conductor increpar al agente de tránsito por la falta de identificación en su chaleco, mientras se ejecuta el operativo, pero recibe un manotazo por parte del uniformado.

Asimismo, el ciudadano cuestiona que una sola plataforma traslade a varias motocicletas. Y pide los nombres del agente para denunciarlo por mal procedimiento y falta de identificación.

Ante este hecho, la CTE informó que, "la Dirección de Asuntos Internos inició la investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan, conforme al debido proceso".

En el comunicado la entidad añadió que "se ha dispuesto el inicio del expediente sancionatorio respectivo".

La CTE también rechazó el accionar de su uniformado y aseguró que "este hecho será tratado con el máximo rigor dentro del marco legal vigente".