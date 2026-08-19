Agresión a trabajador de Parqueo Positivo en Samborondón quedó registrada en video
Un video viral captó la violenta agresión contra un trabajador de Parqueo Positivo en Samborondón por una multa.
El hecho quedó registrado en video y generó tensión en el lugar.
Captura de video
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Actualizada:
19 ago 2026 - 06:22
Un trabajador de Parqueo Positivo fue agredido físicamente en Samborondón luego de un desacuerdo por una sanción de estacionamiento.
El incidente ocurrió mientras un agente de Parqueo Positivo realizaba sus labores en la localidad de la provincia del Guayas.
Según los reportes difundidos en redes sociales, el trabajador fue agredido con un puñete y patada por ciudadanos que mostraron su desacuerdo con una sanción de estacionamiento.
En las imágenes que circulan en redes sociales se observa el momento en que un hombre agrede físicamente al trabajador. El hecho generó tensión entre las personas que se encontraban en el sitio.
Identifican al presunto agresor
El hombre que aparece en el video fue identificado como Anthony Alcívar, quien, según información difundida por Alerta Sambo, conducía una camioneta Raptor durante el incidente.
El caso se habría originado por el desacuerdo con la sanción aplicada por el estacionamiento. El video permitió identificar al hombre señalado como responsable de la agresión.
Aclaran información sobre la camioneta
Alerta Sambo también aclaró que Alcívar no sería propietario de la camioneta Raptor, como inicialmente se difundió en redes sociales. Según esa información, el vehículo se encontraba en un patio para la venta.
Se pidió evitar la difusión de información personal del verdadero propietario del vehículo, quien no estaría relacionado con la agresión registrada en Samborondón.
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