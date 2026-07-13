Cuatro incendios forestales se registraron en Ecuador en un día; una persona resultó herida

Cuatro incendios forestales se registraron en Ecuador entre el domingo 12 y la madrugada del lunes 13 de julio.

Al menos cuatro incendios forestales se registraron entre el domingo 12 y el lunes 13 de julio de 2026 en las provincias de Loja, Chimborazo y Tungurahua, dejando una persona herida y varias hectáreas de vegetación afectadas, según información coordinada por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

El incendio de mayor magnitud ocurrió la mañana de este lunes en el caserío Quindialo Grande, parroquia Quisapincha, en la provincia de Tungurahua. La alerta fue recibida a las 09:46 y movilizó a unidades del Cuerpo de Bomberos de Ambato, que trabajaron con motobombas y tanqueros para contener las llamas.

Durante esta emergencia, una persona resultó herida y fue atendida por personal del Ministerio de Salud Pública en el sitio.

Incendio consumió 3,5 hectáreas en Loja

La primera emergencia se reportó la noche del domingo 12 de julio, a las 21:20, en el sector Pueblo Nuevo, en la vía a Malacatos, provincia de Loja.

Tras varias horas de trabajo, los equipos de emergencia lograron controlar el fuego. De manera preliminar, se informó que 3,5 hectáreas de vegetación resultaron afectadas.

Bomberos continúan trabajando en Chimborazo

Otra alerta se registró durante la noche del domingo en el sector Providencia, cantón Guano, provincia de Chimborazo.

Según el reporte preliminar, el incendio afectó más de 600 metros de vegetación y, hasta el momento, no se han reportado personas heridas. Los equipos de primera respuesta continuaban realizando labores de control y liquidación del fuego.

Un segundo incendio permanece activo en Loja

La mañana de este lunes también se reportó otro incendio forestal en el sector Anganuma, cantón Quilanga, en la provincia de Loja.

La alerta ingresó a las 11:56 y permitió el despliegue de recursos para enfrentar la emergencia. Hasta la tarde de este lunes, las labores para controlar el incendio continuaban.