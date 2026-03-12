26 detenidos vinculados a la mafia albanesa enviaban droga en contenedores de banano

El ministro del Interior, John Reimberg, participó en un operativo con ayuda internacional.

26 personas fueron detenidas en operativos simultáneos en cuatro provincias del Ecuador durante la madrugada de este jueves 12 de marzo de 2026, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Según Reimberg, se trata de personas presuntamente vinculadas con el grupo de delincuencia organizada "Los Lagartos" y la mafia albanesa, quienes operaban desde Ecuador para enviar droga a Países Bajos, Rusia y Canadá.

"Actividades legítimas de concentrado de oro y exportación de banano, eran los medios que utilizaban estos criminales para contaminar los contenedores en los puertos de Guayaquil y Posorja", escribió el Ministro en redes sociales.

Además de los 26 detenidos, la operació dejó cinco vehículos de alta gama y carga pesada retenidos. Según Reimberg, hay una afectación de 68 millones de dólares.

El objetivo, según el Ministro, era introducir la droga a países europeos a través de puertos canadienses de Montreal, detalló en una publicación.

La droga era ocultada en el producto y en caletas dentro de la estructura física de los contenedores, algo que reveló la investigación que arrancó 20 meses atrás, en 2024, tras la incautación de 1,1 toneladas de droga. Desde entonces se han incautado 2,5 toneladas de cocaína.

Dentro del operativo "Bremen" se incluyen 20 allanamientos en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Chimborazo. En estos partivipó personal de la policía canadiense y organismos europeos.