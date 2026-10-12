Derrumbe provoca cierre de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal en el kilómetro 90

Maquinaria de limpieza trabaja para habilitar la vía que conecta la Sierra Sur con la Costa.

Un derrumbe provocó el cierre de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, a la altura del kilómetro 90. La emergencia se registró la noche del domingo 11 de octubre de 2026, según informó el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT)

La cartera de Estado confirmó que la carretera permanecerá cerrada al tránsito vehicular mientras se desarrollan las labores de limpieza y retiro del material que cayó sobre la calzada.

La medida busca precautelar la seguridad de los conductores que utilizan esta importante conexión vial entre las provincias de Azuay y Guayas.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte informó que, en coordinación con la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), se activaron dos puntos de desvío y control del tránsito:

Y de Sayausí

El Empalme

En estos sectores se realizan controles para impedir que los vehículos ingresen a la zona afectada por el derrumbe.

Las autoridades recomendaron a los conductores evitar circular por el sector, planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar rutas alternativas.

¿Cuándo se habilitará la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal?

El MIT señaló que los trabajos de desalojo de material y limpieza de la carretera se ejecutarán cuando las condiciones climáticas y de seguridad lo permitan.

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha ni una hora para la reapertura de la vía.

El cierre fue anunciado la noche del domingo 11 de octubre. Por ello, se recomienda a quienes tengan previsto movilizarse este lunes 12 de octubre verificar el estado de la carretera a través de los canales oficiales antes de iniciar su viaje.

La vía Cuenca-Molleturo-Naranjal es uno de los principales corredores que conectan la Sierra sur con la Costa ecuatoriana, por lo que su cierre afecta la movilidad entre ambas regiones.