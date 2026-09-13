Policías caídos en servicio en Ecuador durante 2026: estos son sus historias

En lo que va del 2026, cuatro policías han perdido la vida mientras estaban cumpliendo su servicio.

En lo que va del año 2026, la violencia que atraviesa el país ha cobrado la vida de varios servidores policiales mientras cumplían con su deber constitucional de brindar seguridad y combatir a la delincuencia.

Caídos en acción

Cbos. Jean Carlos Jaramillo Barsallo

El pasado 14 de enero de 2026 perdió la vida en la cooperativa Dignidad Popular (distrito Esteros, Guayaquil).

Ocurrió durante una persecución e intercambio de disparos con antisociales, mientras acudía a verificar un hecho violento.

CboP. Víctor Hugo Yánez Toapanta

El 27 de julio de 2026 falleció durante un operativo de control rutinario en la vía Chamanga-Pedernales.

Esto tras ser arrollado por un vehículo en el lugar del procedimiento.

SgoP. Gabriel Humberto Paredes Gavilánez

El 10 de agosto de 2026 murió instantáneamente tras ser atropellado en el sector del anillo vial Intercambiador del Empalme.

Sucedió mientras realizaba tomas fotográficas para el registro técnico de un operativo.

CboP. Luis Xavier Ramírez Romero

El 10 de septiembre de 2026 el agente de la Dirección Nacional de Investigaciones Antidrogas con 13 años de servicio.

Fue atacado a tiros durante labores de inteligencia en el sector Resbalón, cantón Rocafuerte (Manabí).