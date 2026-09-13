Esto se sabe sobre la brutal agresión a una niña por parte de su padrastro en Guayaquil

El Viceministerio de Desarrollo Humano realizó un acercamiento al entorno familiar de la niña agredida en el Guasmo Sur.

La brutal agresión que sufrió una niña, de 9 años, por parte de su padrastro causó conmoción en Ecuador. Este caso de maltrato infantil quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales.

El hecho ocurrió la noche del 11 de septiembre de 2026, en la Cooperativa Guayas y Quil 1, en el Guasmo Sur, en Guayaquil.

En las imágenes difundidas se observa a un adulto gritando, golpeando y arrastrando por el suelo a la menor, mientras ella llora y pide ayuda. En el video también se escucha a la madre de la niña pidiendo al hombre que se detenga.

Tras el ataque a la niña, los vecinos intervinieron y comenzaron a golpear al padrastro. Entonces el hombre, identificado como Carlos Q., de 32 años, abandonó el domicilio.

La Policía lo detuvo

Tras conocer la difusión de las imágenes, la Policía Nacional comenzó una investigación. Como se trataba de un hecho ocurrido en flagrancia, los agentes acudieron al sector donde presuntamente se produjo la agresión.

La madre de la menor, identificada como Clara A., de 27 años, habría señalado a los policías que su pareja, Carlos Q., de 32 años, agredió físicamente a su hija y que huyó de la casa.

Entonces, los agentes emprendieron la búsqueda del sospechoso. El hombre localizarlo, el sábado 12 de septiembre, en la avenida de las Américas, frente al Cuartel Modelo, donde fue detenido y trasladado a una unidad judicial.

La niña y su madre fueron trasladadas a un lugar seguro y posteriormente llevadas a una casa de salud para recibir una valoración médicas y atención especializada. Según la Policía la madre también era víctima de violencia.

Familia denuncia antecedentes de maltrato

La abuela de la menor aseguró que no sería la primera vez que la niña habría sido víctima de agresiones por parte del hombre.

Según su testimonio, en una ocasión la menor habría presentado un moretón en el rostro. Al ser consultada por sus familiares sobre lo ocurrido, la niña habría señalado a su padrastro como responsable.

La familiar también relató que el hombre presuntamente la jalaba del cabello, la abofeteaba y la golpeaba en la espalda, incluso cuando la menor realizaba sus tareas escolares.

Autoridades activaron medidas de protección

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano (MTDH) informó que activó a sus equipos técnicos de Protección Especial para intervenir en el caso.

Como parte de las primeras acciones, los equipos realizaron un acercamiento con el entorno familiar de la menor, con el objetivo de conocer su situación, brindar acompañamiento psicológico e identificar las necesidades de la niña y de la familia que actualmente está a cargo de su cuidado.

Daniel Noboa se pronunció sobre el caso

El presidente Daniel Noboa también reaccionó ante la difusión del video y aseguró que las autoridades actuarán contra quienes atenten contra personas vulnerables.

“En Ecuador, todo agresor, todo delincuente y todo cobarde que se aproveche de los más vulnerables será encontrado, detenido y puesto ante la justicia”, señaló el Mandatario.

Noboa agregó: “Quien lastime a un niño o destruya la tranquilidad de una familia no quedará impune”.

Cifras del maltrato infantil

Sybel Martínez, activista de derechos de la infancia, indicó que en Ecuador, el 33% de niños y adolescentes han recibido golpes en el hogar.

"Por eso este caso no termina con una aprehensión. Porque golpear a una niña o niño no es corregirlo. Y mirar mientras los golpean tampoco puede parecernos normal". señaló Martínez