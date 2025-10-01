Decomisan miles de iPhones de contrabando declarados como generadores eléctricos

Miles de iPhones de contrabando fueron retenidos por la autoridad aduanera.

Más de 1 200 iPhones fueron decomisados por el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae). Los celulares fueron declarados como "generadores eléctricos".

Así lo informó este miércoles 1 de octubre de 2025 Sandro Castillo, director del Senae, con un video publicado en sus redes sociales.

Los celulares de alta gama ingresaron al país por el aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito. Allí fueron hallados por la autoridad aduanera.

El cargamento de celulares había sido enviado a Ecuador a través de un courier y declarados como generados eléctricos.

Los celulares decomisados están valorados en más de un millón de dólares, indicó el Senae.

El personal del Senae identificó irregularidades en los paquetes cuando eran escaneados. Luego los funcionarios abrieron las cajas y hallaron los celulares.