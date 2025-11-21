Cientos de perros resultaron afectados por colapso de refugio tras aguacero en Quito

Cientos de perros afectados por colapso de refugio tras aguacero en Quito.

Una fuerte granizada la tarde del jueves 20 de noviembre de 2025 ocasionó el colapso del techo de un refugio de perros rescatados en Píntag, Quito.

Fundación Lucky detalló que 900 perros rescatados resultaron afectados por la caída del techo. Las perreras quedaron inundadas y los animales a la intemperie.

"No hay calor, no hay techos, no hay descanso. Solo este frío que cala hasta los huesos… y 900 perritos temblando, buscando un rincón seco que no existe", escribió la Fundación.

900 'peluditos' quedaron a la intemperie, empapados y sin un lugar donde dormir. Miles de usuarios de redes sociales comentaron y varios pidieron ayuda a autoridades nacionales y locales.

El equipo a cargo de los animales escribió un sentido mensaje: “Es devastador… ver cómo todo lo poco que logramos levantar se destruye en minutos. Empezar de cero otra vez… mientras tantas vidas dependen de nosotros”.

En julio un remolino levantó los techos del refugio y dejó a los animales asustados y sin un techo. La Fundación logró reconstruir el espacio con ayuda comunitaria.

¿Cómo ayudar?

La Fundación Lucky ha pedido ayuda a la comunidad para recuperar su infraestructura y mantener a los animales rescatados.

Los 'peluditos' necestian alimento, cobijas, camas y materiales que puedan ayudar a reconstrutir el refugio.

Las donaciones en efectivo se pueden realizar a través de las cuentas: