Alerta en Quinindé: derrame de combustible contamina el río Cócola

El hecho ocurrió el miércoles 8 de abril en la parroquia La Unión, en el cantón Quinindé, cuando un camión que transportaba combustible se volcó y terminó derramando hidrocarburos que llegaron hasta el río Cócola.

Según los primeros reportes de moradores, el combustible que transportaba el vehículo sería de origen ilegal, lo que también encendió las alertas por posibles perforaciones clandestinas en la zona.

Alertan riesgos a la salud

Los habitantes de los recintos cercanos aseguraron que detectaron una mancha oscura en el agua y un fuerte olor a combustible, lo que generó preocupación debido a que este río es una fuente clave de agua para las comunidades.

Moradores de sectores como Inca y El Rocío temen que la contaminación afecte la salud de las familias, especialmente de niños y adultos mayores que dependen de este afluente.

Impacto en la naturaleza y la economía local

El derrame no solo afecta al agua. También existe preocupación por los daños al ecosistema, la fauna y las actividades agrícolas y ganaderas, que son el sustento de muchas familias del sector.

Los pobladores recuerdan que no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo.

En marzo pasado ya se había registrado un incidente similar en la zona de La Independencia, lo que aumenta la preocupación por estos delitos ambientales.