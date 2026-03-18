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Militares detenidos por presunto tráfico de combustibles en Ecuador

Un vehículo que ingresaba de forma irregular a una bodega clandestina en el sector del Chasqui, del cantón Latacunga.

Por presunto tráfico de combustibles detienen a militares

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Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

18 mar 2026 - 18:38

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El Ejército ecuatoriano informó que el martes 17, por acciones de inteligencia militar se identificó a un vehículo que ingresaba de forma irregular a una bodega clandestina en el sector del Chasqui, del cantón Latacunga.

La institución indicó que ante la alerta ejecutó la operación militar contra delitos hidrocarburíferos en este sector, y dio como resultado la aprehensión de dos miembros activos de la institución y una persona civil, por el presunto delito de tráfico de combustible para minería ilegal

Tras el allanamiento en el inmueble se incautaron los siguientes indicios:

  • Tres celulares
  • Seis canecas de diésel de cinco galones
  • Un tanque de 55 galones lleno
  • 10 canecas de cinco galones vacíos
  • Cuatro tanques de 55 galones vacíos
  • Un vehículo tipo tráiler placa perteneciente a las FF.AA. (En su interior se encontraron víveres y vituallas).

Los aprehendidos junto a los indicios fueron puestos a órdenes de la autoridad correspondiente para que se inicien las investigaciones y se proceda con los trámites legales respectivos.

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