Militares detenidos por presunto tráfico de combustibles en Ecuador
Un vehículo que ingresaba de forma irregular a una bodega clandestina en el sector del Chasqui, del cantón Latacunga.
Por presunto tráfico de combustibles detienen a militares
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Actualizada:
18 mar 2026 - 18:38
El Ejército ecuatoriano informó que el martes 17, por acciones de inteligencia militar se identificó a un vehículo que ingresaba de forma irregular a una bodega clandestina en el sector del Chasqui, del cantón Latacunga.
La institución indicó que ante la alerta ejecutó la operación militar contra delitos hidrocarburíferos en este sector, y dio como resultado la aprehensión de dos miembros activos de la institución y una persona civil, por el presunto delito de tráfico de combustible para minería ilegal.
Tras el allanamiento en el inmueble se incautaron los siguientes indicios:
- Tres celulares
- Seis canecas de diésel de cinco galones
- Un tanque de 55 galones lleno
- 10 canecas de cinco galones vacíos
- Cuatro tanques de 55 galones vacíos
- Un vehículo tipo tráiler placa perteneciente a las FF.AA. (En su interior se encontraron víveres y vituallas).
Los aprehendidos junto a los indicios fueron puestos a órdenes de la autoridad correspondiente para que se inicien las investigaciones y se proceda con los trámites legales respectivos.
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