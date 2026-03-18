Militares detenidos por presunto tráfico de combustibles en Ecuador

El Ejército ecuatoriano informó que el martes 17, por acciones de inteligencia militar se identificó a un vehículo que ingresaba de forma irregular a una bodega clandestina en el sector del Chasqui, del cantón Latacunga.

La institución indicó que ante la alerta ejecutó la operación militar contra delitos hidrocarburíferos en este sector, y dio como resultado la aprehensión de dos miembros activos de la institución y una persona civil, por el presunto delito de tráfico de combustible para minería ilegal.

Tras el allanamiento en el inmueble se incautaron los siguientes indicios:

Tres celulares

Seis canecas de diésel de cinco galones

Un tanque de 55 galones lleno

10 canecas de cinco galones vacíos

Cuatro tanques de 55 galones vacíos

Un vehículo tipo tráiler placa perteneciente a las FF.AA. (En su interior se encontraron víveres y vituallas).

Los aprehendidos junto a los indicios fueron puestos a órdenes de la autoridad correspondiente para que se inicien las investigaciones y se proceda con los trámites legales respectivos.