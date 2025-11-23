Riesgos alerta de contaminación química en estero que abastece de agua a recinto en Esmeraldas

Derrame de diésel en estero Dile en el cantón San Mateo en Esmeraldas

La Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador (SGR) alertó la tarde de este domingo 23 de noviembre una contaminación química en un estero de la provincia de Esmeraldas.

La entidad señaló que al momento se registran manchas de diésel en el estero que abastece de agua al recinto Dile, en la parroquia San Mateo de la provincia verde.

Además, indicó que ante el suceso la comunidad no está utilizando esta fuente de agua mientras se investiga el origen del derrame.

También producto de la emergencia se ha coordinado con otras instituciones estatales en la provincia para monitorear y atender a la ciudadanía afectada por la falta de acceso al agua.

Entre las medidas anunciadas está el despliegue de equipo técnico hasta el recinto Dile, en San Mateo para la toma de muestras.

Se informó además que el derrame se produjo tras una perforación al poliducto, lo que ocasionó la presencia de diésel en el estero Dile.

Por su parte la petrolera estatal Petroecuador tiene personal en el sitio para hacer la inspección y tareas de recuperación y contención del derrame del combustible.

Entre otras medidas se ha coordinado con el GAD Esmeraldas y el Cuerpo de Bomberos Esmeraldas para el abastecimiento de agua a la población afectada mediante tanquero.

En total son 20 familias quienes continúan afectadas.