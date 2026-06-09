Aluvión en La Maná causó la muerte de un hombre y varias comunidades están aisladas

Un aluvión ocurrió la tarde del lunes 8 de junio de 2026, en La Maná, Cotopaxi

Un hombre perdió la vida tras ser arrastrado por un aluvión registrado en el cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, como consecuencia de las fuertes lluvias que afectaron la zona durante la tarde del lunes 8 de junio de 2026.

La emergencia ocurrió en el recinto La Viuda, perteneciente a la parroquia Pucayacu, donde las precipitaciones provocaron una creciente de ríos y el posterior deslizamiento de grandes cantidades de tierra y lodo.

Los equipos de búsqueda localizaron el cuerpo de la víctima a aproximadamente 60 metros del lugar del aluvión.

Temblor en la Costa ecuatoriana se registró el lunes 8 de junio

Una vía de tercer orden resultó dañada y permanece cerrada, mientras varias comunidades y recintos de la provincia quedaron incomunicados debido a los bloqueos ocasionados por el material arrastrado.

Según Riesgos, 172 familias presentan afectación indirecta por la interrupción del acceso vial. "Se moviliza maquinaria a los puntos críticos para apoyar los trabajos de recuperación de la conectividad", señaló la entidad.

Acciones tras el aluvión

Tras conocerse la emergencia, distintas instituciones activaron sus protocolos de respuesta. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos dijo que se inició el monitoreo permanente del evento y coordina con autoridades locales la inspección de las zonas afectadas.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de La Maná desplegó personal para ejecutar labores de búsqueda y rescate, mientras que la Policía Nacional se movilizó al sector para brindar seguridad y apoyo a los habitantes.

Pronóstico de lluvias

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) dijo que hay una alerta por lluvias intensas y tormentas eléctricas en varias regiones del país, que permanecerá vigente hasta las 10:00 del 10 de junio.

Según el reporte de la Secretaría de Riesgos, hasta las 08:30 de este 9 de junio se han registrado 29 eventos asociados a las condiciones climáticas, entre ellos 16 inundaciones, ocho deslizamientos, tres aluviones, una tormenta eléctrica y un vendaval en distintas provincias del Ecuador.