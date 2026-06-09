Emergencia por lluvias en el Austro; tráiler atrapado por un derrumbe y una vivienda afectada

Un tráiler con un material pétreo quedó atrapado tras un deslizamiento de tierra en la vía Girón-Pasaje en Azuay.

Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este martes 9 de junio de 2026 provocaron varios deslizamientos de tierra en las provincias de Azuay y Cañar, generando cierres viales y afectaciones en distintos sectores de la región austral del Ecuador.

Uno de los eventos más relevantes ocurrió a las 03:29 en la vía Girón-Pasaje, a la altura del cantón Santa Isabel, en el sector de la UPC Uchucay (kilómetro 86), cerca de la Gruta de la Virgen de Fátima.

En este punto, un deslizamiento de tierra y material pétreo atrapó a un vehículo tipo tráiler, obligando al cierre total de la carretera, informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Además, el Cuerpo de Bomberos reportó una vivienda afectada por el deslizamiento. Personal del Ministerio de Infraestructura y Transporte realiza inspecciones y labores de verificación en la zona para determinar el alcance de los daños.

Derrumbe en Cañar provocó cierre temporal

A las 03:44 se reportó otro derrumbe en el sector Poblado Javín, en el cantón Cañar.

La caída de tierra y árboles bloqueó completamente la vía. Sin embargo, tras las labores de limpieza y atención ejecutadas por las instituciones de emergencia, el paso fue habilitado parcialmente.

Las autoridades mantienen vigilancia en el sector debido al riesgo de nuevos deslizamientos por las condiciones climáticas.

Vía Cuenca-Molleturo continúa cerrada

La situación más compleja se registra en la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme, donde las autoridades decidieron mantener el cierre total de la carretera debido a la gran cantidad de material acumulado sobre la calzada.

El objetivo es garantizar la seguridad de conductores y pasajeros mientras continúan los trabajos de limpieza y evaluación de riesgos.

Por otro lado, en el kilómetro 39 de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador informó que únicamente se encontraron vestigios menores de material pétreo, producto de eventos ocurridos en horas de la madrugada y que ya fueron controlados.

De acuerdo con los reportes preliminares de las entidades que atienden las emergencias, hasta las 13:00 de este martes 9 de junio no se registran personas heridas ni fallecidas.

El ECU 911 recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar circular por las zonas afectadas y conducir con precaución debido a las condiciones climáticas y el riesgo de nuevos deslizamientos.