Una nueva masacre en Daule acaba con la vida de tres mujeres y un hombre

Agentes de investigación acudieron al lugar para determinar las causas del hecho

Una masacre ocurrida la madrugada del sábado 13 de junio de 2026 en el cantón Daule dejó un saldo de cuatro personas asesinadas y dos heridas.

El ataque se ejecutó contra los ocupantes de un vehículo en los exteriores de una urbanización privada en La Aurora, específicamente en las inmediaciones de la etapa Ónix de la urbanización La Joya

De acuerdo con la información policial, sujetos armados interceptaron el automóvil y dispararon en reiteradas ocasiones. A causa de los impactos de bala, el conductor perdió el control del vehículo y se estrelló contra un poste de alumbrado público.

El hombre habría sobrevivido a un primer ataque

En el sitio fallecieron dos mujeres. Un hombre intentó escapar corriendo, pero los sicarios lo alcanzaron y lo asesinaron a pocos metros.

Según la información, una cuarta persona falleció horas más tarde en una casa de salud debido a la gravedad de las heridas. Entre las víctimas constan tres mujeres, una de ellas menor de edad, y un hombre.

Ninguna de las víctimas registraba antecedentes penales.

La Policía detalló que el hombre asesinado había sobrevivido a otro atentado ejecutado el viernes 12 de junio en el sector de Villa Italia, también en La Aurora.