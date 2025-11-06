Así se aplicarán descuentos en Revisión Técnica Vehicular en Guayaquil durante noviembre

La ATM se encarga de controlar que los vehículos estén matriculados en Guayaquil

La Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM) aplicará descuentos en el proceso de la Revisión Técnica Vehicular en el Puerto Principal desde el sábado 1 al sábado 15 de noviembre del 2025.

Los propietarios de los vehículos cuya placa termine en 0 deberán cumplir este proceso de forma obligatoria. Quienes acudan a los centros correspondientes durantes los primeros 15 días podrán acceder a una disminución de estos valores.

Según la ATM, el descuento se aplicará de la siguiente manera:

Del 1 al 5 de noviembre 20% de descuento

de descuento Del 6 al 10 de noviembre 15% de descuento

de descuento Del 11 al 15 de noviembre 10% de descuento

La institución establece que los vehículos deben pagar un valor de 29,31 dólares por la primera revisión técnica. Es decir, que quienes cumplan el proceso desde el jueves 6 de noviembre deberán pagar 24,92 dólares.

Para las motos, el monto por esta obligación de tránsito es de 17,69 dólares. Los ciudadanos que realicen la revisión en el segundo periodo de descuento podrían pagar 15,04 dólares.

Los propietarios de los vehículos que no realicen la matriculación en el mes correspondiente según el último dígito de placa deberán pagar una multa de 25 dólares. Mientras que quienes no aprueben la Revisión Técnica Vehicular en todo el año debe pagar 50 dólares para vehículos livianos y 100 dólares para pesados.