Deslave obliga a cerrar la Panamericana Norte entre el río Pisque y Tanda este 4 de octubre

Las lluvias en Ecuador provocaron un deslave en la Panamericana Norte, a la altura del río Pisque, que provocó un cierre vehicular.

Las fuertes lluvias que afectan a Quito y Pichincha provocaron el cierre de un tramo de la Panamericana Norte la tarde de este domingo 4 de octubre de 2026.

El ECU 911 informó que personal de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos procedió al cierre de la carretera desde el puente sobre el río Pisque hasta la entrada a Tanda, debido a un deslave registrado en la zona.

La emergencia ocurre mientras un intenso aguacero, acompañado de granizo, afecta a diferentes sectores de Quito y sus alrededores. Durante la tarde se han registrado acumulaciones de agua, inundaciones y otras emergencias relacionadas con las precipitaciones.

¿Qué pasó en la Panamericana Norte?

El cierre se produjo después de que un deslave afectara el sector de ingreso a Tanda, lo que representa un riesgo para los vehículos que circulan por este corredor.

Hasta las 16:30 de este domingo, las autoridades no habían informado una hora estimada para la reapertura de la carretera.

El ECU 911 confirmó que la Secretaría de Gestión de Riesgos intervino en el sitio y dispuso la restricción de la circulación mientras se atiende la emergencia.

En redes sociales, conductores que se movilizan desde el norte del país reportaron complicaciones para ingresar a Quito. Para quienes retornan desde Ibarra, usuarios recomendaron movilizarse por Cayambe mientras permanezca la restricción.

Fuertes lluvias golpean a Quito este domingo

El cierre de la Panamericana Norte ocurre durante una jornada marcada por una intensa lluvia y granizada en Quito.

Desde primeras horas de la tarde, las precipitaciones provocaron acumulaciones de agua en vías y pasos deprimidos. Entre los sectores afectados están La Y, las avenidas Naciones Unidas y 10 de Agosto, Mariscal Sucre, América, Amazonas y El Inca, entre otros.

La emergencia también alcanzó al transporte público. La estación El Labrador del Metro de Quito registró una inundación, por lo que se coordinó la intervención de organismos de respuesta.

En otros sectores se reportaron emergencias como el desbordamiento de una quebrada en Buenaventura de Chillogallo y el colapso de un techo en el sector de El Bosque.

Las autoridades recomiendan evitar las zonas inundadas y conducir con precaución mientras continúen las precipitaciones.

La situación en la Panamericana Norte se mantiene en desarrollo y su reapertura dependerá de las condiciones de seguridad en el sector afectado por el deslave.