Estación del Metro de Quito inundada tras fuerte aguacero este domingo 

La estaciòn Labrador del Metro de Quito se vio afectada por las fuertes lluvias de este domingo.

La estación Labrador del Metro de Quito se inundó tras el fuerte aguacero registrado la tarde de este domingo 4 de octubre del 2026 en Quito.

"Desde el ECU 911 se coordinó con personal de Policía Nacional del Metro de Quito y reportan una inundación producto de las lluvias en las instalaciones de la estación el Labrador", indicó el organismo de emergencia.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito acudió a la estación para solventar la emergencia.

En el norte de Quito se vivió un fuerte aguacuero con granizo la tarde de este domingo. Entre las emergencias reportadas está la caída del techo de una vivienda en el sector de El Bosque.