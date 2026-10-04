Intensa lluvia de este domingo en Quito coincide con el cordonazo de San Francisco

Las intensas lluvias de este domingo en Quito coincidieron con el tradicional Cordonazo de San Francisco.

Fuertes lluvias, tormentas y caída de granizo se registraron la tarde de este domingo 4 de octubre en diferentes sectores de la capital.

Las precipitaciones comenzaron a sentirse alrededor de las 14:00 en sectores como San Juan y Calderón y posteriormente se reportaron lluvias de distinta intensidad en otros puntos de la ciudad. En sectores del norte de Quito también hubo una fuerte caída de granizo.

La jornada coincide exactamente con el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, fecha alrededor de la cual la tradición popular quiteña sitúa el denominado Cordonazo de San Francisco.

¿Qué es el Cordonazo de San Francisco?

Cuenta la tradición que, alrededor del 4 de octubre, San Francisco de Asís golpea las nubes con el cordón de su hábito y provoca un fuerte aguacero.

La creencia se ha transmitido durante generaciones y terminó vinculándose con el cambio de temporada en Quito: el final de los meses más secos y el progresivo retorno de las lluvias.

Sin embargo, el denominado Cordonazo no es un fenómeno meteorológico como tal ni significa que necesariamente deba llover cada 4 de octubre.

Especialistas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) han explicado anteriormente que la coincidencia responde a que esta época del año corresponde a una transición hacia un período más lluvioso en la Sierra.

Este domingo, sin embargo, tradición y condiciones meteorológicas coincidieron.

Inamhi ya había previsto lluvias y tormentas en Quito

Las precipitaciones de este 4 de octubre no fueron inesperadas. Para este domingo, el Inamhi pronosticó una mañana con cielo poco nuboso en Quito, pero anticipó un cambio de condiciones durante la tarde, con cielo nublado, lluvias, lloviznas y probabilidad de tormentas en Quito y los valles.

Además, Pichincha se encuentra entre las provincias de la Sierra donde se esperan las mayores acumulaciones de precipitación durante este episodio lluvioso.

La Advertencia Meteorológica 77 contempla precipitaciones de moderada y fuerte intensidad, acompañadas en determinados sectores por tormentas eléctricas y ráfagas de viento. La alerta se mantiene vigente hasta las 10:00 del lunes 5 de octubre.