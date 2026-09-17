La redención de Michael Estrada en Liga tras el dolor de no ir al Mundial

Hay dolores en el fútbol que no se curan con vendajes, sino con redes infladas. Para Michael Estrada, este 2026 ha sido un año de contrastes profundos, de caídas anímicas y de un resurgimiento admirable con la camiseta de Liga de Quito.

El golpe más duro de su carrera fue, sin duda, quedarse fuera de la cita mundialista. Factores como la pérdida de regularidad y rumores de indisciplina hicieron que Sebastián Beccacece no lo incluya en la lista para el Mundial 2026.

Para Estrada, el impacto fue doble. A su ausencia internacional se sumó un inicio de 2026 tormentoso en su propio club. Bajo el mando del entonces técnico de Liga, Tiago Nunes, el delantero quedó relegado al banco de suplentes tras públicas discrepancias respecto a su nivel de compromiso.

Frustrado y sin ritmo, Estrada apenas logró marcar un gol en 13 partidos del campeonato.

El renacer del goleador albo

Pero el fútbol siempre ofrece revanchas para quienes saben buscar el arco. Tras la salida de Nunes en julio de 2026, Estrada reencontró su lugar en el mundo. Volvió a sentirse importante en la ofensiva capitalina, demostrando que su letalidad en el área sigue intacta al marcar goles importantes.

Las estadísticas reflejan la evolución que ha tenido el atacante de 30 años desde que arribó a Liga de Quito:

2024: Su primera temporada en el club concluyó con tres goles y dos asistencias en 23 partidos jugados por LigaPro.

Su primera temporada en el club concluyó con y dos asistencias en 23 partidos jugados por LigaPro. 2025: Firmó su consolidación con 13 goles y cinco asistencias en 35 apariciones ligueras.

Firmó su consolidación con y cinco asistencias en 35 apariciones ligueras. 2026 (Actualidad): Tras superar el bache del primer semestre, ya registra seis anotaciones y dos asistencias en 22 partidos de LigaPro, además de sus aportes en Copa Ecuador y los tres goles marcados en Copa Libertadores.

"Este es un buen grupo humano, nos merecemos este momento. Pasamos por una racha que no queríamos pasar, pero bueno ya fue", declaró recientemente el delantero, pasando la página sobre las polémicas que frenaron su inicio de año.

A punta de goles y esfuerzo, Michael Estrada está logrando sanar la herida mundialista. Quizás la puerta de la Selección Nacional vuelva a abrirse en el futuro bajo un nuevo proceso, pero por ahora, su principal objetivo es seguir rompiendo las redes para celebrar con la afición de Liga de Quito.