Un fallecido y una mujer y niña heridas tras choque en la vía Durán-Yaguachi

Un siniestro de tránsito se registró en la vía Durán-Yaguachi, este miércoles 10 de junio de 2026

Una tragedia vial se registró la madrugada de este miércoles 10 de junio en la vía Durán-Yaguachi, en la provincia del Guayas.

Un hombre perdió la vida y su esposa e hija de ocho años resultaron heridas tras un choque entre un automóvil y una plataforma que transportaba camarón. El siniestro ocurrió alrededor de las 04:00, a la altura del kilómetro 13 de la carretera.

Según información preliminar de las autoridades, el vehículo liviano en el que se movilizaba una familia se impactó contra la parte posterior de un transporte pesado que realizaba una maniobra para ingresar a una empresa del sector.

La mujer y la niña fueron trasladadas de emergencia a una casa de salud. De acuerdo con los primeros reportes médicos, el estado de salud de las afectadas es delicado.

Al sitio se acudieron agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) y miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron labores de rescate, atención a los heridos y levantamiento de indicios para determinar las causas del accidente.