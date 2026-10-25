Accidente de autobús en Barcelona deja 83 heridos, siete de ellos graves

Un autobús de línea cayó por una pendiente de unos 20 metros en una carretera en Barcelona, España, la tarde de este domingo 25 de octubre de 2026.

Al menos 83 personas resultaron heridas tras la caída de un autobús por un talud de 20 metros en la carretera BV-5114, a su paso por Fogars de Monclús, en la provincia de Barcelona.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:43 (hora de España) de este domingo, cuando el vehículo se salió de la vía por causas que todavía se investigan.

El tramo donde ocurrió el accidente se caracteriza por ser estrecho y tener numerosas curvas.

Siete heridos graves tras la caída del autobús

La consejera de Salud de Cataluña, Olga Pané, informó que entre los afectados hay 58 personas con heridas leves, 18 con lesiones de menor gravedad y siete en estado grave.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros médicos, entre ellos hospitales de Granollers, Josep Trueta de Girona y Vall d’Hebron de Barcelona.

Hasta el momento de los reportes iniciales, no se habían confirmado víctimas mortales.

#Canal24Horas | A esta hora comparece Olga Pané, consellera de Salut de la Generalitat: "Hay 58 personas leves, 18 en situación menos grave y siete en situación grave" https://t.co/m2IbLhj68c — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 25, 2026

Los Bomberos describieron la zona como de difícil acceso e inestable, por lo que las tareas de búsqueda y revisión se extenderán durante la noche.

El inspector jefe de intervención de los Bomberos, Santi Lleonart, explicó que las condiciones del terreno dificultan las labores de rescate.

Los equipos deben revisar los alrededores del punto donde quedó el vehículo para determinar si hay más personas heridas o desaparecidas.

Despliegan ambulancias, helicópteros y equipos de rescate

La emergencia movilizó 23 ambulancias, dos helicópteros medicalizados y equipos conjuntos de sanitarios y bomberos.

Además, los Bomberos desplazaron alrededor de 30 dotaciones, incluidos especialistas en rescate de montaña del grupo GRAE, para acceder a los puntos de difícil acceso y atender a los afectados.