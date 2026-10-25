Tiroteo cerca de un estadio universitario en Florida deja 12 heridos, incluidos seis menores

Las autoridades investigan qué provocó el ataque en Florida

Un tiroteo en Tallahassee, Florida, se registró cerca de la Universidad A&M de Florida, el sábado 24 de octubre, y dejó al menos 12 personas heridas, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.

Entre las víctimas hay seis menores de edad, incluido un niño de 11 años.

Seis menores están entre las víctimas del tiroteo

El ataque ocurrió en las inmediaciones del estadio Bragg Memorial, donde horas antes se había disputado un partido de fútbol americano entre los Arkansas–Pine Bluff Golden Lions y los Florida A&M Rattlers.

El encuentro terminó con una victoria de Arkansas–Pine Bluff por 31-28. Las autoridades no han establecido si el tiroteo estuvo relacionado con el evento deportivo.

Además de las personas alcanzadas por disparos, la abuela de una de las víctimas resultó herida mientras intentaba escapar del lugar.

La Policía no informó inicialmente de fallecidos y continuó recopilando información para establecer cómo se desarrollaron los hechos y quiénes participaron en el ataque.

¿Cuál es el estado de salud de los heridos?

Hasta la mañana del domingo 25 de octubre, cinco de las personas heridas habían recibido el alta hospitalaria, mientras que otras seis permanecían ingresadas, según la Policía de Tallahassee.

Entre quienes continuaban bajo atención médica, una persona se encontraba en estado crítico. Los reportes disponibles no detallaron la evolución posterior de los pacientes.

El jefe policial señaló que el tiroteo posiblemente comenzó tras un altercado en el que participaron dos o tres personas.

La Unidad de Delitos Violentos de Tallahassee quedó a cargo de la investigación.

Los detectives revisaron pruebas digitales y recorrieron los alrededores para recoger información que permita reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables.

El caso se suma a los episodios de violencia armada registrados en Estados Unidos. Según Gun Violence Archive, citado en la información del caso, el país acumulaba al menos 383 tiroteos masivos en lo que iba de 2026.

Esta organización considera como tiroteo masivo un hecho en el que cuatro o más personas reciben disparos, sin contar al atacante.