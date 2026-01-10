Dos estudiantes desaparecieron tras caer de una embarcación en una represa en Chone, Manabí

La mayoría de estudiantes fueron rescatados tras caer a la represa Río Grande, el viernes 9 de enero de 2026

Una embarcación que transportaba a estudiantes y docentes de la Universidad Técnica de Manabí se volcó en la represa Río Grande, en Chone, provincia de Manabí, la tarde del viernes 10 de enero de 2026.

El volcamiento de la canoa que trasportaba, según informes preliminares a alrededor de 20 personas, ocurrió mientras se desarrollaba una actividad académica.

La Universidad Técnica de Manabí confirmó que tras el accidente, la mayoría de los estudiantes fueron rescatados y se encuentra a salvo. Sin embargo, dos estudiantes no fueron localizados y permanecen desaparecidos.

Tras la emergencia, la Universidad activó un protocolo de emergencia. Bomberos y Policía acudieron al lugar para realizar labores de búsqueda y rescate. Autoridades universitarias también se desplazaron al lugar.

Por otra parte, medios locales indicaron que los dos estudiantes desaparecidos, fallecieron. Sin embargo, las autoridades no han confirmado la muerte de las dos personas.

La represa Río Grande es una infraestructura que es utilizada por instituciones educativas para realizar excursiones y proyectos académicos.