Dos sismos se registraron en la madrugada de este lunes 12 de octubre en Pastaza y Esmeraldas.

Durante la madrugada de este lunes 12 de octubre de 2026, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN) reportó dos sismos de magnitud baja en distintos puntos del país, registrados con pocos minutos de diferencia.

Ambos eventos se mantuvieron por debajo de los 3.0 grados en la escala de Richter y, debido a sus magnitudes y características, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas.

Primer sismo: Puyo, provincia de Pastaza

El primer temblor ocurrió a las 02:08 (hora local). Tuvo una magnitud de 2.9 MLv y se localizó a 33.11 km de la ciudad de Puyo, en la provincia de Pastaza.

De acuerdo con el informe técnico del IGEPN, el evento registró una profundidad de 148.0 km, una característica de profundidad alta que amortigua el impacto de las ondas sísmicas en la superficie terrestre.

Magnitud: 2,9 MLv

2,9 MLv Hora exacta: 02:08:08

02:08:08 Profundidad: 148,0 km

148,0 km Ubicación: 33.11 km de Puyo (Latitud 1.683° S, Longitud 78.232° W)

Segundo sismo: Esmeraldas

Pocos minutos después, a las 02:11, se registró un segundo evento telúrico cerca de la costa norte del país.

El sismo alcanzó una magnitud de 2.6 MLv y se ubicó a solo 13.36 km de la ciudad de Esmeraldas.

A diferencia del temblor en la Amazonía, este leve sismo tuvo una profundidad de 13.0 km (superficial).

Magnitud: 2,6 MLv

2,6 MLv Hora exacta: 02:11:39

02:11:39 Profundidad: 13,0 km

13,0 km Ubicación: 13.36 km de Esmeraldas (Latitud 0.852° N, Longitud 79.684° W)

Llamado a la ciudadanía

El Instituto Geofísico recuerda a la población que mantiene habilitados sus canales oficiales de reporte ciudadano para evaluar la percepción de la ciudadanía tras estos eventos telúricos.