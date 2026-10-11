Lluvias en Ecuador dejan más de 17 000 afectados desde la alerta roja por El Niño

Por las fuertes lluvias en Ecuador se han registrado inundaciones en diferentes provincias.

Las fuertes lluvias que afectan a Ecuador han dejado 17 056 personas afectadas entre el 29 de agosto y el mediodía del domingo 11 de octubre de 2026, según el último informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

El país permanece en alerta roja por la evolución del fenómeno de El Niño. Desde que se activó esta medida, las precipitaciones han generado emergencias en distintas zonas del territorio nacional.

Según el reporte oficial, las lluvias han ocasionado 326 eventos adversos en 22 provincias, con afectaciones en 100 cantones y 199 parroquias.

Entre las provincias con mayor impacto en la población están:

Esmeraldas

Guayas

Los Ríos

Manabí

Bolívar

Orellana

Imbabura

Pichincha

#SNGRResponde | En Pianguapí, Esmeraldas, acompañamos a las familias con asistencia humanitaria y presencia en territorio. Desde el Gobierno Nacional, a través de la SNGR, atendemos las necesidades de la comunidad. 💛 Llegamos donde más nos necesitan. https://t.co/DW530Ya39i — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) October 8, 2026

Los incidentes más frecuentes reportados por las autoridades son inundaciones, deslizamientos de tierra, lluvias intensas, vendavales y erosión hídrica, fenómenos que han provocado daños en diferentes comunidades.

Más de 1 300 personas damnificadas

El balance de Gestión de Riesgos también contabiliza 1 306 personas damnificadas, es decir, que han sufrido consecuencias que comprometen sus condiciones de vida.

En cuanto a las infraestructuras, el informe registra 4 847 viviendas afectadas y 16 destruidas por los eventos asociados a las fuertes lluvias.