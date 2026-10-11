Acumulación de agua en cerca de 50 sectores de Guayaquil por las fuertes lluvias 

Varios sectores del norte, centro y sur de Guayaquil se inundaron a causa de las lluvias.

Las fuertes lluvias registradas el domingo 11 de octubre de 2026 dejaron calles anegadas en distintos puntos de Guayaquil.

Hasta las 20:00, Segura EP reportó acumulación de agua en 49 sectores de la ciudad, una situación que quedó registrada en videos difundidos en redes sociales.

Las imágenes mostraron vías cubiertas de agua en zonas del centro, norte y sur de la urbe. Incluso se reportó acumulación de agua en un centro comercial del norte de Guayaquil.

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Ante las novedades, Seguridad EP informó sobre el despliegue de unidades de la Empresa Municipal de Agua Potable e Interagua para atender los incidentes relacionados con las precipitaciones.

Por su parte, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) también alertó sobre la presencia de agua acumulada en diferentes calles y avenidas, por lo que se recomendó a los conductores circular con precaución.

Estos son los sectores de la ciudad con acumulación de agua

Los reportes oficiales se actualizaron durante la tarde y noche del domingo 11. Entre los puntos identificados constan:

Lizardo García y 9 de Octubre; 6 de Marzo y El Oro; Guaranda y Cañar; Francisco Segura y La Habana.

Francisco Urbina Jado y Francisco Arizaga; Víctor Hugo Sicouret y José Castillo; avenida Juan Tanca Marengo y María Piedad Castillo de Levi; avenida Kennedy y doctor Fortunato Saadi.

Víctor Emilio Estrada y Jiguas; Víctor Emilio Estrada y Laureles; calle Costanera y avenida Víctor Emilio Estrada.

Sectores de Samanes 1, 2, 5 y 6, incluidos puntos de las calles Francisco de Garaicoa, Elina Manzano, Gabriel Roldós Garcés y avenida del Maestro.

Sauces 5, 6, 8 y 9.

Guayacanes 1 y 4, además de la avenida Antonio Parra Velasco y la calle Pedro Jorge Vera.

Avenida Narcisa de Jesús, vía a Daule, avenida Guillermo Pareja y Francisco de Orellana, avenida Benjamín Carrión, Bastión Popular Sur, Prosperina, Alborada, Colinas de la Florida, Atarazana, Urbanor y Acuarela del Río.

Las avenidas Enrique Ortega Moreira, Agustín Freire, Felipe Pezo Campuzano y Juan Tanca Marengo.

REPORTE POR LLUVIAS 🌧️ Actualización 17h00 ⏰ Se registran las siguientes novedades en #Guayaquil como consecuencia de las lluvias; se desplegan unidades de @EmapagGye e @interagua para la atención: 📍 Sectores: 1️⃣ Lizardo García y 9 de Octubre 2️⃣ Av. Enrique Ortega Moreira E Ilanes 3️⃣ Av. Narcisa de Jesús 4️⃣ Samanes 6, Hermano Roberto Costa Prats y Abel Victoria 5️⃣ Kennedy Vieja, Francisco Urbina Jado y Francisco Arizaga 6️⃣ Urdesa, Víctor Emilio Estrada y Jiguas 7️⃣ Kennedy Norte, calle Víctor Hugo Sicouret y José Castillo. 8️⃣ Av. Agustín Freire y 13 Peatonal — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) October 11, 2026

Además de atender los puntos afectados, las autoridades hicieron un llamado a la corresponsabilidad ciudadana y recordaron la importancia de sacar los residuos en los horarios establecidos.

En imágenes difundidas durante la emergencia se observaron alcantarillas con acumulación de basura, una situación que puede dificultar el drenaje del agua lluvia y agravar los anegamientos.

Por eso, las autoridades pidieron a los habitantes evitar arrojar desperdicios en la vía pública y colaborar con el manejo adecuado de los residuos.