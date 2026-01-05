El ECU 911 atendió 46 923 emergencias durante los cuatro días del feriado de Año Nuevo
Quito y Guayaquil fueron las ciudades con más emergencias atendidas en el inicio del año. Hubo un incremento en relación a enero del 2025.
El sistema del ECU911 reportó las emergencias atendidas en el feriado.
05 ene 2026 - 19:43
El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 reportó que durante los cuatro días del feriado en el inicio del 2026 se atendieron 46 923 emergencias en Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos, a través de la línea única 911, el aplicativo móvil ECU 911, cámaras de videovigilancia y botones de auxilio.
El operativo se realizó en coordinación con los 16 Centros Zonales y locales de todo el país durante las festividades de Año Nuevo, desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 4 de enero de 2026.
Según el reporte oficial, esta cifra representa un incremento del 4,7% con respecto al mismo feriado del año pasado, cuando se atendieron 44 838 emergencias en todo el país.
Quito y Guayaquil fueron las ciudades con el mayor número de emergencias atendidas. En el caso de la capital se reportaron 8 853 emergencias y en el Puerto Principal fueron 8 092 casos.
Entre las emergencias reportadas con mayor frecuencia se registraron 4 621 libadores; 2 735 escándalos en el espacio público; 1 614 casos de violencia intrafamiliar, y 1 646 siniestros de tránsito.
El ECU 911 recordó informarse a través de canales oficiales y en caso de alertas, comunicarse a la línea única 9-1-1.
