El ECU 911 atendió 46 923 emergencias durante los cuatro días del feriado de Año Nuevo

El sistema del ECU911 reportó las emergencias atendidas en el feriado.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 reportó que durante los cuatro días del feriado en el inicio del 2026 se atendieron 46 923 emergencias en Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos, a través de la línea única 911, el aplicativo móvil ECU 911, cámaras de videovigilancia y botones de auxilio.

El operativo se realizó en coordinación con los 16 Centros Zonales y locales de todo el país durante las festividades de Año Nuevo, desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 4 de enero de 2026.

Según el reporte oficial, esta cifra representa un incremento del 4,7% con respecto al mismo feriado del año pasado, cuando se atendieron 44 838 emergencias en todo el país.

Quito y Guayaquil fueron las ciudades con el mayor número de emergencias atendidas. En el caso de la capital se reportaron 8 853 emergencias y en el Puerto Principal fueron 8 092 casos.

Entre las emergencias reportadas con mayor frecuencia se registraron 4 621 libadores; 2 735 escándalos en el espacio público; 1 614 casos de violencia intrafamiliar, y 1 646 siniestros de tránsito.

El ECU 911 recordó informarse a través de canales oficiales y en caso de alertas, comunicarse a la línea única 9-1-1.