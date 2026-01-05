Récord en la ocupación hotelera por feriado de Año Nuevo en Ecuador, según cifras del Gobierno

Playa las Palmas en la Provincia de Esmeraldas, es visitada por turistas por el feriado de Año Nuevo

El feriado de Año Nuevo en Ecuador marcó un récord en la ocupación hotelera, que alcanzó un promedio nacional del 53,09%, el más alto de la última década, informó este lunes el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

El Gobierno atribuyó ese incremento a medidas adoptadas desde el Ejecutivo como haber declarado asueto no recuperable el jueves 2 de enero y la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 8% para los servicios turísticos.

La ocupación hotelera promedio nacional durante el festivo de Año Nuevo superó en 8,73 puntos porcentuales el resultado de 2025.

"Este comportamiento se dio pese a que este feriado tuvo una duración menor que el anterior (cuatro días), lo que evidencia una mayor concentración y eficiencia en la demanda turística", anotó el Ministerio en un comunicado.

Las provincias con mayor ocupación hotelera

Las cinco provincias con mayor ocupación hotelera durante el festivo fueron Santa Elena, que lideró con un 93,84%; Napo con 88,55%; Pastaza con 84,87%; Azuay que alcanzó el 79,24% y Tungurahua con 75,20%, confirmando la alta preferencia por destinos de sol y playa, naturaleza y turismo de bienestar.

"Estos resultados reflejan el dinamismo del turismo interno y la efectividad de las medidas adoptadas para el feriado, que permitieron sostener altos niveles de ocupación hotelera incluso en un período más corto, fortaleciendo las economías locales y el empleo en los territorios turísticos", anotó.