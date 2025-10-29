Ecuador se abstiene en la votación de la ONU para poner fin al embargo de EE.UU. a Cuba

Ecuador cambió su posición política tradicional frente al tema del embargo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba, y por primera vez desde 1992 se abstuvo de votar a favor de la suspensión del embargo.

Durante 31 años, con la excepción del año 2020 que por la pandemia del Covid-19 no se efectuó la votación, Ecuador votó a favor de levantar el embargo, sin embargo este 29 de octubre el país junto a 11 naciones más marcó su voto como abstención.

Pese a las 12 abstenciones y siete votos en contra, la Asamblea General de la ONU adoptó este miércoles por una amplia mayoría una nueva resolución que reclama el final del bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos, cuya ofensiva diplomática logró restar votos a La Habana.

La resolución que desde 1992 pide el levantamiento del embargo económico, comercial y financiero recibió 165 votos a favor, siete en contra (entre ellos Estados Unidos, Israel, Ucrania, Argentina y Paraguay) y 12 abstenciones.

Apoyo menor tras 33 años

Se trata de una vasta mayoría, pero es menor a la de los últimos años, que rondaba los 190 apoyos.

La resolución de la ONU no solo condena el bloqueo económico que desde 1960 Estados Unidos impone a Cuba, sino que también pide a Washington levantar todo el entramado de leyes que prohíben, por ejemplo, que la isla caribeña pueda comprar productos extranjeros con dólares.

En los días previos a la reunión en Nueva York, Cuba denunció que Estados Unidos desplegó una "campaña calumniosa" y "mendaz" para presionar a países de América Latina y Europa a no respaldar la resolución.

Parte del debate de este año giró alrededor de la acusación de Estados Unidos de que Cuba envió militares a luchar con Rusia en la invasión de Ucrania.

En 2024, la resolución había recibido 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Moldavia).

Este año, además del voto negativo de Argentina y Paraguay, hubo dos abstenciones en América Latina: Costa Rica y Ecuador.