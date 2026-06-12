Riesgos concentra monitoreo en Esmeraldas y Santo Domingo por advertencia de lluvias

La alerta por lluvias sigue bajo monitoreo en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Las lluvias continuarán en varias provincias del país, que atraviesa una etapa intraestacional.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) actualizó su advertencia meteorológica nacional.

En ella, prevé lluvias de moderada a alta intensidad en el interior del Litoral, Amazonía y zonas de estribación de cordillera, desde la tarde de este 12 hasta el 15 de junio de 2026.

Monitoreo permanente

Ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas que emitió el Inamhi, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene monitoreo permanente y coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.

En un breve comunicado, detalló las provincias de mayor incidencia:

Interior de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Estribaciones de la cordillera occidental.

Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza y Morona Santiago.

La alerta de lluvias coincide con un periodo de aguaje y oleaje, que según el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) se extenderá hasta el 15 de junio.