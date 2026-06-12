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Ecuador

Riesgos concentra monitoreo en Esmeraldas y Santo Domingo por advertencia de lluvias

El Inamhi advierte de lluvias de moderada a alta intensidad en el interior del Litoral y otras provincias hasta el 15 de junio.

La alerta por lluvias sigue bajo monitoreo en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

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Autor

Teresa Menéndez

Actualizado:

12 jun 2026 - 16:50

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Las lluvias continuarán en varias provincias del país, que atraviesa una etapa intraestacional.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) actualizó su advertencia meteorológica nacional.

En ella, prevé lluvias de moderada a alta intensidad en el interior del Litoral, Amazonía y zonas de estribación de cordillera, desde la tarde de este 12 hasta el 15 de junio de 2026.

Monitoreo permanente

Ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas que emitió el Inamhi, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene monitoreo permanente y coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. 

En un breve comunicado, detalló las provincias de mayor incidencia:

  • Interior de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
  • Estribaciones de la cordillera occidental.
  • Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza y Morona Santiago.

La alerta de lluvias coincide con un periodo de aguaje y oleaje, que según el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) se extenderá hasta el 15 de junio.

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